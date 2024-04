Lotta | Frank Chamizo denuncia | “A Baku mi hanno offerto 300 mila dollari per perdere”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Emergono nuovi incredibili retroscena legati al controverso Preolimpico Europeo diandato in scena lo scorso weekend a, in Azerbaigian, a valevole come evento continentale di qualificazione per Parigi 2024., oltremodo penalizzato da un arbitraggio fin troppo casalingo nella sua sconfitta contro l’azero Turan Bayramov nel match decisivo per il pass a cinque cerchi nella categoria 74 kg stile libero, ha infatti rilasciato un’intervista a La Repubblica svelando un clamoroso tentativo di corruzione. “Sapevo di dover dare il doppio, il triplo in Azerbaigian, perchévo a casa loro e avevano comprato tutto. Lo stesso arbitro è stato con gli azeri per tutto il torneo. Io ce l’ho fatta, ma poi è successo qualcosa che ricorda il pugilato di tanti anni fa. Ritengo di aver subito ...

