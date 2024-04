Lotta alla deforestazione | in Amazzonia si vedono i primi risultati

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Inle politiche contro laproducono ipositivi. La svolta è arrivata l’anno scorso, quando le autorità di Brasile e Colombia, dopo un quindicennio all’insegna dello sfruttamento, hanno aumentato il loro impegno per la tutela del “polmone verde” del Pianeta. In Brasile, il paese che ospita la maggior parte della foresta,

Focus del convegno annuale dell' Associazione GILS ODV ETS sulla sclerosi multipla : alla ricerca di nuovi orizzonti tecnologici al servizio del paziente sclerodermico Il Gruppo Italiano per la lotta ... (ilgiornaleditalia)

Una situazione gravissima quella di oggi sulle dipendenze. Che sta coinvolgendo i ragazzi in maniera devastante, con numeri che crescono vertiginosamente. Secondo un nuovo rapporto dell’ Ufficio ... (periodicodaily)

Un Incidente tra via della Bufalotta e via Bernari ha richiesto l'intervento dell'ambulanza. Ad avere la peggio è stato un moto ciclista, soccorso e trasportato in ospedale.Continua a leggere (fanpage)

Open, la Camera nega il sequestro di chat e mail di Bonifazi, Lotti e Boschi - L’Aula della Camera ha dato il via libera, con 218 sì e 29 no, alla relazione della Giunta per le Autorizzazioni che nega la richiesta ...iltempo

Pontedera, è “baby boom”: 10 nascite in 24 ore - ''Sono momenti di grande emozione per tutti noi - evidenzia il personale di ostetricia e ginecologia - perché alla fatica legata ai ritmi intensi di lavoro, si aggiunge la gioia per questi nuovi nati ...lanazione

Diabete: dall’empowerment dei cittadini, alla sfida della prevenzione e dell’innovazione - Contrastare la diagnosi tardiva del diabete infantile; superare le disuguaglianze territoriali nella prevenzione, diagnosi e cura del diabete; digitalizzare e semplificare l’accesso alle cure; ...sanita24.ilsole24ore