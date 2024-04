In caso di mancata qualificazione della Lazio alla prossima Champions Lotito agirà per vie legali: pronto un esposto contro i torti arbitrali subiti d alla sua squadra in questa stagione.Continua a ... (fanpage)

Lotito vuole Simeone: resta viva l’idea di uno scambio con Immobile - ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Lotito vuole Simeone: resta viva l'idea di uno scambio con Immobile L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione ...forzazzurri

Immobile Lazio, l’attaccante ha una volontà chiara: comunicazione arrivata a Lotito - Immobile-Lazio, l’attaccante vuole restare in biancoceleste per riscattare un’annata complicata: ecco cosa filtra Come riportato dal Corriere dello Sport, Ciro Immobile, attaccante in bilico nel pross ...lazionews24

De Maggio: “Dia mai trattato dal Napoli, vi dico chi sarà il vice Osimhen. Gira una bugia sullo scambio Simeone-Immobile” - Valter De Maggio fa chiarezza sulle voci di mercato riguardanti il Napoli: niente Dia, Cheddira possibile vice Osimhen. E smentisce lo scambio Simeone-Immobile con la Lazio. Ultimissime Calcio Napoli ...informazione