L’opposizione di centrosinistra vince le elezioni legislative in Corea del Sud

Via libera alla par condicio, insorge l'opposizione - ANSA Nessun accordo in Commissione di Vigilanza sul regolamento sulla par condicio per le europee dell'8 e 9 giugno. La maggioranza ha deciso di andare avanti sugli emendamenti contestati dall'opposiz ...informazione

Rinvio a giudizio, la presidente del Consiglio comunale Ditommaso: "Giudice di pace accerterà fatti e verità" - L'avv. Sabina Ditommaso, al centro di una vicenda denunciata dalla collega Laura Raffaelli nel gennaio 2023, si difende dalla notizia di un presunto rinvio a giudizio nei suoi confronti e attacca le o ...foggiatoday

Parte dell’opposizione chiede le dimissioni del sindaco Lo Russo e il commissariamento del comune di Torino per l’inchiesta su Salvatore Gallo - Le indagini sui diversi casi di voto di scambio e corruzione elettorale, estorsione e peculato legati alla figura di Salvatore Gallo stanno fornendo modo alle opposizioni di chiedere le dimissioni al ...quotidianopiemontese