London Lions-Besiktas | ritorno Finale Eurocup Women | ultime e diretta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Questa sera alle 20, alla Copper Box Arena del Queen Elizabeth Park, leospitano ilper gara 2 delladi. Un match da non perdere e in cui la squadra londinese farà di tutto per ribaltare il risultato dell’andata per poter vincere la coppa davanti al proprio pubblico. In Turchia infatti ilsi è imposto per 75-68. Andiamo dunque a scoprire quali sono lenovità e dove vedere inil match: le– Crediti ...