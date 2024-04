L' omosessualità come peccato e Allah salvezza dell' Occidente | la propaganda islamica al Politecnico

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In diverse occasioni l'Associazione Studenti Musulmani deldi Milano ha invitato personaggi del mondo islamico le cui posizioni sono in netto contrasto con i principi di democrazia e integrazione

DIGNITAS INFINITA, DOCUMENTO SUPERFICIALE E QUALCHE ERRORE GRAVE: Poniamo mente inoltre all'ambito procreativo, laddove l'omosessualità ha incentivato pratiche come la fecondazione eterologa, l'utero in affitto e ha fomentato una cultura anti - vita, perché l'...

In estate nel capoluogo scaligero il Verona Pride: 'Torniamo ad occupare a viso aperto lo spazio pubblico': ...il congresso di sessuologia del '72 che proponeva di fatto teorie 'riparative' per l'omosessualità'. che ricordiamo non essere eterni come purtroppo sempre più spesso vediamo, per rivendicare quelli ...