L’Occidente ha una pulsione irrefrenabile alla guerra e alla morte | va creata un’opposizione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I due conflitti nei quali è attualmente impegnato, e cioè ladi sterminio contro il popolo palestinese e quella contro la Russia in Ucraina, stanno entrambi volgendo al peggio. Il prezzo umano è enorme, soprattutto nel primo caso, così come enormi sono i rischi per la pace mondiale. Nonostante qualche manfrina destinata ad ingannare coloro che sono disposti a farsi ingannare,, Stati Uniti in testa, continua ad alimentare il genocidio, fornendo tutto l’appoggio militare, politico ed economico necessario al regime nazisionista di Benjamin Netanyahu. Eppure, nonostante i trentamila e più morti Palestinesi, in gran parte civili e soprattutto bambini, Israele fatica ad avere ragione della resistenza palestinese. Israele è sempre più isolato nell’opinione pubblica mondiale e comincia a pagare sul piano ...