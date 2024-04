Lo studio che ribalta il dogma climatista | la CO2 non è la causa | ma l’effetto

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “È nato prima l’uovo o la gallina?” Tutti noi usiamo questo celebre aforisma ogni volta che ci imbattiamo in una questione in cui non sia affatto semplice stabilire l’origine della responsabilità di certe azioni da cui poi scaturiscono reazioni che portano ad ulteriori reazioni e così via. Lo usiamo spesso, ad esempio, quando parliamo dei conflitti regionali che affliggono il pianeta in cui molto spesso le ragioni e i torti dei contendenti hanno origine nella notte dei tempi ed essi si sovrappongono e si intrecciano in maniera tale da rendere praticamente impossibile stabilire oggi da chi sia stato effettivamente originato il conflitto stesso. In ambito scientifico, è invece di fondamentale importanza stabilire sempre se sia nato prima l’uovo o la gallina, cioè quale sia lae quale, in un dato fenomeno osservato, perché questo può ...