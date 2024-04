Lo scherzo ad un programma tv | il video dell’eclissi è hot | imbarazzo in studio

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Untelevisivo messicano sta acquistando notorietà tutto il mondo grazie ad unviraledi sole inviato da uno spettatore e trasmesso incautamente in diretta. Nelin questione infatti, si vedevano due testicoli in primo piano che oscuravano una fonte luminosa, e questo causato un momento diin. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJ ME CAGO pic.twitter.com/57v9nXHn5I — Rhevolver (@Rhevolver) April 8, 2024 Vittime inconsapevoli dello, i poveri conduttori del notiziario RCG Mediodia che stavano commentando diverse immaginisolare che ha dato spettacolo lo scorso otto aprile. I filmati però, non erano stati adeguatamente selezionati dalla redazione del, prima di ...