Lo Monaco | “Il Napoli ha troppe squadre davanti per ambire al posto in Champions Manna? Dico solo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lo: “? Non lo conosco in realtà, quindi è difficile esprimere un parere a proposito.solo che non ha mai fatto il direttore sportivo in Serie A né in Serie B: ha un excursus limitatissimo In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it è intervenuto Pietro Lo. L’attuale direttore generale del Novara è stato tra i grandi artefici del successo di alcuni club, tra i quali Udinese, Catania e Palermo in massima serie. Negli ultimi anni è stato prima proprietario e poi direttore generale del Messina, oltre che amministratore delegato del Catania in Serie C. In questo estratto dell’intervista, Lodice la sua sui possibili obiettivi dele sucome nuovo direttore sportivo. Anche ilè tornato alla ...