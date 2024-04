“Lo ha fatto a pezzi” Uomini e Donne | il ciclone Maria De Filippi si abbatte sul protagonista

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Deha deciso di scendere in campo in prima persona. Davanti all’ennesimo giochetto andato in onda nello studio diè voluta intervenire. Sempre distaccata dalle situazioni e mai invadente, quandointerviene è sempre per un buon motivo. Nel corso degli anni lo ha dimostrato ogni volta in cui ha preso parola. E stavolta, a farne le spese, è un cavaliere di recente al centro dello studio. Immediata la reazione del pubblico. >>“È ora di farlo”. Mirko ne parla per la prima volta dopo il Grande Fratello. E Perla non può che festeggiare: cosa sta succedendo In studio quanto sui social gli spettatori si sono schierati con Queen Mary e contro il cavaliere, corteggiatore di Ida Platano. Ida che continua a non scegliere e che, è voce sempre più forte, potrebbe ...