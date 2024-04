Liverpool | La protesta della Kop | domani niente bandiere per i prezzi troppo alti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Giovedì l’Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderò in campo ad Anfield contro ilper l’andata dei quarti di finale di Europa League. Il clima sarà un meno speciale del solito. Purper gli oltre 2mila atalantini presenti nell’impianto, vero e proprio tempio del calcio inglese, non potranno vedere la presenza di vessilli nella mitica Kop, curva più calda dell’intero stadio.- Atalanta Il motivo è unacontro la scelta del Fenway Sports Group, la controllante del club, di aumentare del 2% gli abbonamenti stagionali in vistaprossima stagione e in generale il resto dei biglietti. La risposta del club in merito è, al momento, concisa con la spiegazione dell’ampio aumento legato ai costi di gestione dell’impianto, declinato come aumentato del 40% negli ultimi sei ...

