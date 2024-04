Liverpool-Atalanta | la Dea cerca la terza vittoria nella città dei Beatles | le probabili formazioni

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bergamo – Non c’è due senza tre. L’torna adove ha vinto due volte negli ultimi sei anni. Tre anni e mezzo fa la storicain Champions per 1-0 il 24 novembre 2020 con gol di Ilicic.nel silenzio di Anfield Road, nei giorni degli stadi vuoti per la pandemia. Tre anni prima sempre aun’altra, nel novembre 2017, ma sul campo dell’Everton, un trionfale 5-1 al Goodison Park in Europa League. Giovedì sera Anfield Road sarà un catino ribollente tinto di rosso, con uno spicchio nerazzurro che si farà sentire: saranno 2150 i tifosi atalantini presenti. Le prime avanguardie di supporters orobici sono già volate oggi da Bergamodei, il grosso arriverà il giorno della ...

L`Atalanta si prepara ad affrontare l`importantissimo match di Europa League contro il Liverpool , valido per i quarti di finale della competizione.... (calciomercato)

Atalanta, la probabile formazione con il Liverpool - La sfida tra Liverpool e Atalanta, valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 11 aprile alle ore 21, sarà trasmessa in tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport ...gianlucadimarzio

Liverpool, la Kop senza bandiere per la partita contro l'Atalanta: il motivo della scelta - L`Atalanta si prepara ad affrontare l`importantissimo match di Europa League contro il Liverpool, valido per i quarti di finale della competizione. La squadra di.calciomercato

La formazione di CA per Liverpool-Atalanta - La nostra formazione in vista del match di domani sera ad Anfield Road. In attacco attenzione alle tante possibili ...calcioatalanta