Liverpool-Atalanta | Gasperini | “Dovremo fare il massimo per fare bella figura”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Gian Pieroè intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2023/2024: “E’ sempre un’emozione venire ad Anfield, uno degli stadi più belli d’Europa . La scorsa volta lo stadio era vuoto ed è stato un grande rammarico. Domani sarà pieno e vedremo il vero Anfield. Le sconfitte con Fiorentina e Cagliari hanno cancellato la vittoria di Napoli di una settimana fa. Giocheremo cercando di riscattare la sconfitta di Cagliari, pesante perché maturata nei minuti finali, ma questa è un’altra competizione. Affrontiamo i primi in Premier e il club con quello che al momento è il modello di calcio più bello per l’intensità che mettono.ilper ...