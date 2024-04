LIVE Sonego-Auger Aliassime | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | si inizia alle 11! Obiettivo svoltare la stagione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno dell’ATP 1000 ditra Lorenzoe Felix. L’azzurro, approfittando della botta di fortuna che gli ha permesso di accederemente al 2° turno per via del ritiro di Carlos Alcaraz, si trova a giocare la partita più importante della sua. Vincendo contro il canadese Felix, incasserebbe 90 punti in più 26 già in “saccoccia” (16 del turno decisivo di qualificazioni + quelli spettanti per giocare il tabellone principale). Vincendo, il piemontese tornerebbe a ridosso dei primi 50 giocatori del mondo. Nel tabellone ...

DIRETTA ATP MONTECARLO 2024/ Sonego Auger video streaming tv: ecco i big in campo (oggi 10 aprile) - Diretta Atp Montecarlo 2024 Sonego Auger-Aliassime streaming video tv: orario e risultato LIVE dei match di oggi, mercoledì 10 aprile, nel Masters 1000.ilsussidiario

Sinner-Korda oggi in diretta all’ATP Montecarlo: in campo non prima delle 12, dove vederla in TV e streaming - Sinner fa il suo esordio a Montecarlo nel match contro Korda: la partita comincerà non prima delle 12, tutte le informazioni sulla gara e dove vederla ...fanpage

Sonego-Auger Aliassime all'Atp Monte-Carlo, il risultato in diretta LIVE della partita - Sonego e Auger-Aliassime si sfideranno per la quarta volta in carriera. Il canadese ha vinto i primi due confronti, ad Amburgo nel 2020 sulla terra battuta e a Rotterdam sul duro indoor nel 2023.sport.sky