LIVE Sonego-Auger Aliassime | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | occasione da sfruttare da lucky loser | in palio gli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno dell’ATP 1000 ditra Lorenzoe Felix. L’azzurro, approfittando della botta di fortuna che gli ha permesso di accederemente al 2° turno per via del ritiro di Carlos Alcaraz, si trova a giocare la partita più importante della sua stagione. Vincendo contro il canadese Felix, incasserebbe 90 punti in più 26 già in “saccoccia” (16 del turno decisivo di qualificazioni + quelli spettanti per giocare il tabellone principale). Vincendo, il piemontese tornerebbe a ridosso dei primi 50 giocatori del mondo. Nel tabellone cadetto ha ...