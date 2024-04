LIVE Sonego-Auger Aliassime | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | giocatori in campo | l’azzurro può svoltare la sua stagione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:03 Ci sono tre precedenti tra i due, l’ultimo dei quali vinto dal torinese a Dubai nel 2023. Sul cemento anche quello di Rotterdam nello stesso anno vinto dal canadese mentre sulla terra il primo, nel 2020 ad Amburgo, altresì vinto da Felix. 11:00in!! 10:55 Temperatura bassa, cielo coperto: LA PALLA NON VA. Matteo Berrettini ne ha fatto le spese nella giornata di ieri, estromesso molto nettamente da Kecmanovic. Ciò teoricamente va a svantaggio sia diche di, con la differenza che il torinese è cresciuto sulla terra battuta! 10:50 In doppio, Sinner esi sono arresi al super tiebreak contro i belgi Gille/Vliegen, dopo essere stati in ...