LIVE Sonego-Auger Aliassime 6-4 | 2-5 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | a quota cinque il canadese nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Ace (3°). 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Prima vincente. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Doppio fallo (2°). Attenzione! 4-2 Servizio vincente! Ci prova. 40-30 Gran lob delma sbaglia un comodo dritto. 30-30 In rete il recupero di rovescio del. 15-30 Vincente con il recupero di rovescio di. 15-15 Largo l’inside in dell’azzurro. 15-0 Gran stop volley dopo lo schiaffo di rovescio. 4-1 Kick vincente diche conferma il break. 40-30 Passante di dritto lungolinea dal telone, che sul campo 9 è molto vicino alla riga di fondo. 40-15 Non rispondedi ...