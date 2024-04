LIVE Sonego-Auger Aliassime 6-4 | 1-2 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | nessun break nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Altra prima, altro punto. Meglio ora che sul 4-4 cari amici di OA Sport. 40-0 Servizio e comodo dritto. 30-0 Prima vincente. 15-0 Prima al centro vincente. 1-1 LUNGA la risposta di rovescio di. seconda 40-30 Brutto errore di rovescio del torinese. Questo punto coraggio! 40-15 Smorzata perfetta vincente!! 30-15 Altra prima vincente. 15-15 Smorzata in rete dopo l’ottima risposta carica di rovescio del rivale. 15-0 Servizio vincente. 1-0 Smash a rimbalzo risolutivo per. 40-15 Servizio, dritto e chiusura al volo. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Errore di dritto di...