LIVE Sonego-Auger Aliassime 5-4 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | arriva il break a sorpresa dell’azzurro | che vola a servire per il 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 STECCAAAA UN COMODO DRITTO DAL CENTRO FELIX!!! C’è il. 30-40 Lungo di poco il dritto lungolinea di, dai Lorenzo ce n’è un’altra! 15-40 Non ci credo, riga con l’approccio in slice presa dadopo che il nastro lo aveva messo fuori posizione. SECONDA 0-40 SUPER RISPOSTA DI DRITTO DISULLA PRIMA!!!! 0-30 COLPISCE l’azzurro giocando sul rovescio e non dando ritmo ad. Errore di rovescio del canadese! seconda 0-15 Super rovescio lungolinea di!!!! 4-4 Non risponde di rovescio sulla seconda!!! 40-30 PRIMA VINCENTE!!! 30-30 Bene ...