LIVE Sonego-Auger Aliassime 1-2 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | nessun break in avvio di match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio vincente! 2-1 Stecca la risposta di rovescio, 8 a 0 il parziale sul servizio di. 40-0 Ace sporco. 30-0 Altro dritto vincente dopo il servizio. 15-0 Servizio e dritto. Finché lo fa nei suoi turni di servizio e a inizio, possiamo accettarlo. Tanto prima o poi qualcosa concederà. 1-1 PRIMA VINCENTE! Importantissimo primo gioco al servizio. A-40 Scambio prolungato, resistealle bordate del canadese e raccoglie l’errore di dritto di. 40-40 Largo l’inside in dopo il servizio. Si prosegue. 40-30 Benecon il dritto in contropiede stretto dopo il servizio. 30-30 Doppio fallo (1°). Ahia. 30-15 Lungo il dritto di ...