LIVE Sinner-Korda | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | si comincia tra pochi minuti!

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 Ben ritrovati amici di OA Sport. E’ terminato il match tra Popyrin e Rublev, con il russo eliminato a sorpresa per 6-4, 6-4. La sfida trainizierà a breve, intorno alle 13.10-13.15. 12.05 Popyrin ha vinto il primo set 6-4. Ricordiamo che al termine di questo incontro scenderà in campo Jannikper il suo match d’esordio nel torneo contro. 11.10 Buongiorno e benvenuti allatestuale del debutto di Jannikal Masters 1000 di, contro lo statunitense Sebastian: sono entrati in campo il russo Andrey Rublev e l’australiano Alexei Popyrin, protagonisti del match che precede quello ...