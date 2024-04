LIVE Sinner-Korda | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | iniziata la partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Subito un rovescio profondo diche porta l’americano all’errore. 13.12 Inizia laconin battuta. 13.10 E’ la prima volta chesi affrontano sulla terra rossa. 13.07, per rimanere n.2 del mondo dopo, ha bisogno di arrivare in semifinale. 13.06 I giocatori fanno il loro ingresso in campo. 13.03sono 1-1 nei precedenti. A Washington nel 2021 si impose l’americano per 7-6, 7-6. L’ultimo confronto risale ad Adelaide 2023: 7-5, 6-1 per l’azzurro. 12.54 Ben ritrovati amici di OA Sport. E’ terminato il match tra Popyrin e Rublev, con il russo eliminato a sorpresa per 6-4, 6-4. La sfida tra ...