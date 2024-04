LIVE Sinner-Korda 6-1 | 6-2 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | esordio strabiliante per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30chiude con 17 vincenti e 9 gratuiti. 7-22 il computo negativo per. 14.29ha salvato 3 palle break in avvio di partita, quel secondo game si è rivelato praticamente risolutivo, perché da quel momento il match è stato a senso unico. 14.28 2 ace e un doppio fallo per. Ha servito il 49% di prime, ottenendo un irreale 95% di punti (20/21). Buono anche il 55% con la seconda (12/22). 6-2 FINISCE QUI! Sbagliacon il diritto. Prova di forza veramente impressionante di, ci ha strabiliato per come ha giocato al primo match sulla terra rossa. 15-40 Palla corta non giocata così bene daci arriva, ma viene nuovamente trafitto ...