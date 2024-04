LIVE Sinner-Korda 6-1 | 4-1 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | break del n 2 del mondo nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Risposta profonda diche sorprende, l’azzurro sbaglia un diritto, era fuori posizione. 40-0si è difeso come ha potuto sotto la tempesta di colpi di, poi è arrivato l’errore. 30-0 Braccio di ferro di diritto, lo vince. 15-0 Ace al centro di. 4-2 Accelerazione di diritto lungolinea dinon riesce a contenere con il rovescio. A-40 Servizio vincente dell’americano. 40-40 Larga la volée dell’americano. Conanche i game sul 40-0 non sono mai finiti. Chiedere a Djokovic… 40-30 Lungo il rovescio di. In questo gamesta veramente dando la sensazione di ...