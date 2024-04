LIVE Sinner-Korda 4-1 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | c’è il doppio break per l’italiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ha provato a spingere, manon ha mai tentennato in difesa, portando l’americano a sbagliare di rovescio. 30-15 Lungo il diritto di, questo è un gratuito. 30-0 Palla corta di rovescio al bacio di. Impressionante come l’abbia nascosta fino all’ultimo… Sta salendo l’intensità del vento, anche se resta gestibile. 15-0 Prima vincente al corpo di. La sensazione è chestia salendo dillo game dopo game. D’altronde ha bisogno di un normale periodo di ambientamento alla terra rossa dopo tanti mesi di fila tra veloce indoor e cemento all’aperto. 4-1! Lungo il diritto di. 40-A Stupendo ...

