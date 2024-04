LIVE Giro d’Abruzzo 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Jan Christen vince a Magliano de’ Marsi con un assolo nel finale

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASecondo Lutsenko, terzo è l’italiano Pesenti. JAAAAAAAAAAAAAAAAN! L’elvetico della UAE Emirates alza le braccia al cielo: il classe 2004 si prende la vittoria sul traguardo dide’. 15.19 ULTIMO CHILOMETRO PER LO SVIZZERO. 15.17 Janresta davanti a meno di 2 km dal traguardo: l’elvetico ha messo quasi 20? fra sé e il primo gruppetto di inseguitori. 15.15 Intanto sono 5 i km al traguardo! 15.14 Ci riprova con un’altra stoccata, sempre lui: Jan, lo svizzero della UAE Emirates. 15.14 Sono in 13 davanti: fra loro ci sono Lutsenko, Pozzovivo e Sivakov. 15.13 La UAE prova a controllare ildi frazione. Vedremo chi piazzerà l’allungo decisivo. 15.12 Superata anche ...

14.28 Meno di 40 km all'arrivo! 14.25 Il distacco del gruppo scende a 01:53. 14.22 La velocità media in corsa ora è di 37.200 km/h, dopo tre ore esatte di ... (oasport)

14.50 In testa è rimasto solo Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), che è scattatato: il resto della fuga è stato assorbito dal ... (oasport)

Pinguini Tattici Nucleari, non vogliamo essere numeri - E' cominciato all'insegna del tutto esaurito il nuovo viaggio LIVE dei Pinguini Tattici Nucleari, che dopo i numeri trionfali del 2023 che per la band bergamasca parlano di un milione di fan raccolti ...ansa

Pinguini Tattici Nucleari, tour da record e non solo canzonette: "Chi ha detto non possiamo parlare di politica" - La band bergamasca riparte LIVE con il "Non perdiamoci mica di vista - Fake news indoor tour" nei palazzetti, al Mediolanum Forum di Milano la prima delle cinque date di fila in programma ...tgcom24.mediaset

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa del Giro d'Abruzzo 2024, breve corsa a tappe che si svolge nel centro del nostr ...oasport