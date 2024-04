LIVE Giro d’Abruzzo 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 70 km al traguardo! I 4 fuggitivi gestiscono 3 minuti di vantaggio per ora

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.04 La velocità della, sfruttando questo momento di pianura, si è sensibilmente alzata. 14.01 Si prosegue su questo lungo tratto di pianura. La corsa sta vivendo una fase di assestamento. 13.58 Sono 70 i km all’arrivo! 13.55 Ora ie il gruppo fanno un po’ di elastico nel loro distacco. 13.52 La temperatura in corsa attualmente è intorno ai 20° C. 13.49 La media di corsa dopo poco più di due ore è di 37,400 km/h. 13.46 Ora la carovana si trova in piena pianura, verso Luco dei Marsi: nella prima parte di gara è stata già messa in archivio la salita del Monte Urano. 13.43 Il gruppo in questo momento è a 2:30. 13.40 Sono 80 i km all’arrivo! 13.37 I 4 uomini in fuga sono: Diego Bracalente (Team MBH Bank Colpack Ballan), Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Abruzzo 2024 , breve corsa a tappe che si svolge nel centro del ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37 I 4 uomini in fuga Sono : Diego Bracalente (Team MBH Bank Colpack Ballan), Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Abram Stockman (TDT ... (oasport)

Pinguini sold out, sul palco una poesia per la Palestina - «Troppo spesso la tendenza è quella di prendere le parti contro qualcuno - ha spiegato Elio -. Noi invece ci siamo messi dalla parte di quelli che secondo noi sono gli oppressi. Non ci piace essere ...ecodibergamo

Broken Roads - Broken Roads è un gioco che nasce dalla passione per i classici giochi di ruolo per computer. Questo titolo offre una trama avvincente e profonda che si svolge in un'Australia futuristica e ...multiplayer

Berchidda in LIVE: anteprima a Bologna - È un film sui vinti e sul loro indomabile canto, sul tempo e su una Natura che respira come una co-protagonista, un “docu-sogno” in bilico tra quotidianità e inconscio collettivo, tra cicatrici e ...alguer