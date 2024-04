LIVE – Giro d’Abruzzo 2024 | seconda tappa Alanno-Magliano de’ Marsi in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lascritta delladel, che oggi continua con i 161 chilometri dade’su un percorso piuttosto mosso che potrebbe favorire gli attaccanti più coraggiosi. Alla vigilia dell’atteso arrivo in salita di Prati di Tivo, c’è curiosità per capire se ladi oggi porterà già qualche novità in classifica generale. Sportface.it vi racconterà la corsa fin dalle primissime battute, con gli aggiornamenti in tempo reale che non vi faranno perdere assolutamente nulla. COME SEGUIRLA Segui ila partire dalle ore 11:20 PER AGGIORNARE ILPREMERE F5 O FARE REFRESH: PERCORSO E ...