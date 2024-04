LIVE Freccia del Brabante 2024 in DIRETTA | undici corridori al comando della corsa | gruppo a 15 secondi

Leggi tutta la notizia su oasport

16.13 Riesce ad accodarsi ai fuggitivi anche il britannico Stephen Williams (Israel – Premier Tech), riuscito a partire secco dale a rientrare da solo. 16.12 Altro passaggio sotto il traguardo: mancano due giri al termine. Questa fuga può essere pericolosa, essendoci all'internodi un certo spessore. 16.10 Massimo sforzo nelda parteEF Education EasyPost che non ha inserito nessun corridore in fuga e quindi deve provare a riaprire la. 16.08 Sono dieci quindi adesso i battistrada: Axel Laurenc e Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Antoine Huby (Soudal Quick-Step), ...