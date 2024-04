LIVE Freccia del Brabante 2024 in DIRETTA | Longo Borghini in solitaria tra le donne | fuga a otto tra gli uomini

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 13.30 14.23: Straordinaria azione della campionessa italiana, che si sta involando verso la vittoria. Continua a salire il vantaggio su Vollering e il resto del gruppo. 14.20: ELISAVA VIA DA SOLA! 14.18: Nella gara maschile si è ufficialmente creata la. Un gruppetto dicon 40 secondi di vantaggio sul plotone. Alan Riou (Arkéa – B&B Hotels), Nicolas Debeaumarché (Cofidis), Jens Reynders (Bingoal WB Devo Team), Dylan Vandenstorme (Team Flanders – Baloise), Lorrenzo Manzin (TotalEnergies), Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Jordi Warlop (Soudal Quick-Step) e Tomáš Kopecký (TDT – Unibet ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 13.30 12.32 Edizione numero 64 per la corsa belga che che segna una linea di mezzo tra le corse ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 13.30 13.11 La squadra più attesa è sicuramente la UAE Emirates che anche questa volta può ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 13.30 14.10: Seguiamo insieme anche la gara femminile. Mancano dieci chilometri. Nel terzetto ... (oasport)

LIVE Giro d’Abruzzo 2024, tappa di oggi in DIRETTA: percorso irto di strappi, aggiornamenti dalle 13.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa del Giro d'Abruzzo 2024, breve corsa a tappe che si svolge nel centro del nostr ...oasport

LIVE Freccia del Brabante 2024 in DIRETTA: gara incerta, Albanese e Busatto per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante 2024. La classica che segna una linea di mezzo tra le corse sulle pietre ...oasport

Gruppo FS, La Freccia di aprile "schiera" tris di campioni del tennis - (Teleborsa) - Poesia e bellezza protagoniste del numero di aprile del magazine La Freccia, caratteristiche che raccontano ... che torna in campo con l’evento benefico LIVE Una Nessuna Centomila ...teleborsa