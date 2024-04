LIVE Freccia del Brabante 2024 in DIRETTA | iniziata la gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 13.30 13.11 La squadra più attesa è sicuramente la UAE Emirates che anche questa volta può contare su una rosa molto forte. 13.08 Poco da dire in questa prima fase dinella quale non si sono ancora rotti gli equilibri. 13.04 Prosegue compatto il plotone. 13.01 Tra circa 50 chilometri i primi muri. 12.58 185 chilometri al traguardo. 12.55 Percorsi i primi 10 chilometri di, velocità già sostenuta. 12.52 Scatti e controscatti nel plotone. 12.49 Lo scorso anno ha vinto a sorpresa il francese Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team), ma i favoriti sono altri. Michael Matthews (Team Jayco AlUla), che vorrà mettere alle spalle la delusione per il podio cancellato al Fiandre, ...