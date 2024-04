LIVE Freccia del Brabante 2024 in DIRETTA | il gruppo accelera e i fuggitivi soccombono 70 km all’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

15.37che sono stati ripresi e adesso altri corridori hanno preso una decina di metri di margine nei confronti del plotone. 15.35 Si muove ancora la Alpecin-Deceunick con l'attacco di Quinten Hermans. 15.33 Su questi muri l'zione da parte delè stata furente e sulla cima dello strappo di Holstheide si sta esaurendo il tentativo dei. 15.31 In particolar modo il forcing è impresso da Eenkhorn della Lotto Dstny e da parte di un paio di uomini della Alpecin-Deceunick. 15.28: Forcing in testa alda parte dell'Alpecin. Il vantaggio deiè ora solo di 40 ...