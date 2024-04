LIVE Freccia del Brabante 2024 in DIRETTA | attaccano Wellens | Teuns e Van den Berg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 13.30 16.28 Ora i corridori affrontano l’asperità di Holstheide (1 km al 5.2%). 16.26 Insieme ac’è anche Marijn van denche possiede un ottimo spunto veloce. 16.24 Siamo negli ultimi 30 chilometri! Dopo lo strappo il gruppo si è sfaldato completamente. 16.23 Bella rasoiata diche ha una decina di metri di vantaggio nei confronti di. 16.21 Politt per la UAE Team Emirates affronta lo strappo in testa. Prova ora ad accelerare Dylan. 16.20 Gruppo che è compatto e i corridori sono in lotta per le posizioni in testa al gruppo. 16.19 Fra poco arriverà il tratto più duro, quello sul ...