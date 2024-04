LIVE Freccia del Brabante 2024 in DIRETTA | al comando cinque corridori | fase convulsa della corsa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALATAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ABRUZZO DALLE 13.30 16.54 Anche Jefferson Cepeda si accoda ai battistrada, approfittando di alcune indecisioni davanti. 16.53 Non c’è continuità nell’azione davanti, in particolare Wellens sembra avere poche energie. 16.52 Che attacco di Benoit Cosnefroy! Il francese con una super accelerazione riesce a riportarsi sui battistrada. 16.51 Adesso sono quattro gli uomini ale hanno riguadagnato qualcosa. La Alpecin-Deceuninck può farsi da parte avendo Hermans davanti. 16.50 Sul terzetto in fuga riesce a rientrare anche Quinten Hermans. 16.49alla spicciolata dopo questo strappetto, c’è stata selezione. Mancano 10 chilometri. 16.48 Van den Berg si porta dietro Wellens, ...