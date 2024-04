L’irruzione in Rettorato Gli studenti pro Palestina e la mozione respinta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È stata un’irruzione pacifica, quella organizzata dai comitatiLibera! ESiena & Provincia in seguito alla manifestazione al, per portare la propria voce di fronte ai membri del Senato accademico. Una ventina di persone,e lavoratori dell’Università con bandiere e simboli pro, è entrata nella Sala Consiliare interrompendo i lavori del Senato, chiamato a discutere unache chiede l’interruzione dei rapporti con gli atenei israeliani, in particolare la non partecipazione al bando MAECI per il finanziamento di progetti di ricerca italo-israeliani. Glihanno preso la parola, di fronte al Rettore Roberto Di Pietra e agli altri membri, intonando slogan a favore del popolo palestinese, prima di lasciare la ...