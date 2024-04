L’Inghilterra limita i farmaci di genere giovanile | parte del grande cambiamento in Europa

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 10 aprile 2024)i trattamenti diIl Servizio Sanitario Nazionale in Inghilterra ha iniziato are i trattamenti diper i bambini, seguendo la mancanza di prove dei benefici e la preoccupazione per eventuali danni a lungo termine. Questo cambio ponetra i cinque paesi europei che hanno adottato simili restrizioni. Revisione e raccomandazioni La decisione inglese è il risultato di una revisione pubblicata da Hilary Cass, pediatra indipendente, la quale ha evidenziato la scarsa base di prove sui benefici dei trattamenti diper i giovani. Questo ha portato all’eliminazione deiche bloccano la pubertà, L'articolo proviene da News Nosh.