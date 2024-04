L' inferno di Suviana | quattro dei cinque feriti lottano tra la vita e la morte

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sono definite stazionarie le condizioni deidell’incidente alla centrale di Bargi ricoverati in diversi ospedali dell’Emilia-Romagna. Il quinto ferito è ricoverato a Pisa. Stabili i due lavoratori portati ieri pomeriggio all’Ospedale "Bufalini" di Cesena . A quanto si è appreso entrambi sarebbero residenti nella zona in cui è avvenuta la tragedia. Dei due ricoverati nella struttura...

L'inferno di Suviana, Landini: "Non si sa per chi lavoravano i dipendenti esterni. Uno è un pensionato, l'altro una partita iva" - Domani, in occasione dello sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil, a Bologna si terrà una manifestazione che partirà da piazza XX Settembre e giungerà in piazza Maggiore ...gazzettadelsud

Esplosione nella centrale di Bargi, a Bologna: 3 morti e 4 dispersi - Il disastro è partito da una turbina esplosa. Un inferno. Nella centrale elettrica Enel Green Power del lago di Suviana, a Bologna, è avvenuta una deflagrazione. Intorno alle 14.30 di ieri è saltata i ...opinione

“Acqua che sale ogni ora e condutture strette”: il racconto di due sub dei vigili del fuoco di Genova nell’inferno di Suviana - L'ispettore Simon Orsini e il capo squadra Stefano Priano sono i genovesi del nucleo sommozzatori arrivati a Bologna dopo l’incidente nella centrale ...ilsecoloxix