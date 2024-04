L’inestimabile valore legale e simbolico della sentenza sulle «anziane per il clima»

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Quella di martedì 9 aprile 2024 è stata la giornata più importante di sempre per i contenziosi sul. Una di quelle date che, nel bene e nel male, verrà citata a lezione dai professori universitari, urlata in piazza dagli attivisti ed evidenziata in grassetto nelle inchieste che denunciano l’inazionetica dei governi e delle multinazionali. Il senso di quanto accaduto è tutto nelle parole di Catarina dos Santos Mota, che oggi ha ventitré anni ma ne aveva diciassette quando, nel giugno 2017, gli incendi devastarono il bosco di Pedrógão Grande, nell’entroterra portoghese, non lontano casa sua: «Non abbiamo rotto il muro, ma abbiamo fatto una crepa enorme», ha detto. Il muro non è caduto, perché la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato inammissibili due ricorsi: quello ...