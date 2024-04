Linea Adriatica del gas | entro aprile via ai lavori | investimenti per 2 | 5 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nelle prossime settimane partiranno iper la realizzazione della, che per(2,5) e per capacità aggiuntiva di trasporto (10di metri cubi di gas in più ogni anno), rappresenta la più importante opera infrastrutturale italiana di trasporto del gas degli ultimi 10 anni ed è stata riconosciuta anche da Bruxelles come progettopeo di interesse comune (Pci). Costituita dalla centrale di compressione di Sulmona e da 425 chilometri di nuovi gasdotti che da Sulmona vanno fino a Minerbio e che si aggiungono a una tratta di 268 chilometri già in funzione, lasarà completatail 2027 e fa parte degli interventi con cui Snam sta lavorando per consolidare ...