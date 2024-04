L’industria dello zucchero vuole diventare sempre più green

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) «Questo è un punto di partenza e non di arrivo. Abbiamo tantissimi progetti che riguardano sostenibilità e l’innovazione dei prodotti, anche in categorie diverse, che presto arriveranno sugli scaffali». Alessio Bruschetta, amministratore delegato di Eridania Italia, ha chiuso così l’incontro per celebrare i centoventicinque anni dell’azienda. Ed è proprio lo sguardo verso il futuro, soprattutto nel settore della sostenibilità ambientale, che interessa all’azienda icona della dolcificazione in Italia: entro il 2030 si punta a una riduzione del dieci per cento del consumo di energia e una riduzione del trentacinque per cento delle emissioni di Co2 rispetto ai dati del 2015. Un altro obiettivo è quello di non prelevare più acqua dalle strutture di produzione. Guardando ancora più lontano, si punta entro il 2050 a raggiungere la carbon ...