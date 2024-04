L’industria del vetro alla sfida alla decarbonizzazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Elettrificazione, aumento dell’energia verde impiegata, nuovi combustibili, riduzione dei gas serra negli impianti produttivi attraverso nuove soluzioni tecnologiche, interventi sul prodotto come l’alleggerimento del peso delle bottiglie e un maggior utilizzo del rottame nella produzione. Sono questi i fattori principali di una strategia chedelsta adottando per una reale transizione energetica, con importanti investimenti per la riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2, anche grazie all’utilizzo del rottame: nel 2022 sono state oltre un miliardo le tonnellate di emissioni risparmiate. Sono questi i principali risultati presentati ieri a Roma da Asso, l’associazione degli industriali deladerente a Confindustria, e le sfide che in futuro attendono un comparto simbolo del Made in ...