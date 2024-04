L’India è in forte espansione | ma ci sono preoccupazioni per la scienza di base

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 10 aprile 2024)alla svolta: Apertura a nuove prospettive nellaCirca 970 milioni di indiani si preparano alle elezioni in aprile, con Modi favorito per un terzo mandato. Gli scienziati sperano in maggiori investimenti, benché alcuni temano un controllo eccessivo del governo sulla ricerca. Sfide di finanziamento Nonostante Modi abbia aumentato i finanziamenti per la ricerca, la spesa in ricerca e sviluppo pro capite è diminuita. Con il governo come principale finanziatore,deve affrontare un divario di finanziamenti che minaccia la crescita scientifica. Fonte: Istituto di Statistica dell’UNESCO (UIS) Successi e limiti Pur affrontando ostacoli finanziari,ha ottenuto successi L'articolo proviene da News Nosh.