Liliana Resinovich | Claudio Sterpin e i dettagli che inquietano | il dilemma dei sacchi neri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) In una recente apparizione nel programma televisivo “Mattino Cinque“,ha riportato all’attenzione il caso di, una donna la cui morte continua a generare dubbi e speculazioni., fin dal gennaio 2022, ha espresso la convinzione chesia stata vittima di un omicidio, un’ipotesi che riprende vigore alla luce di nuovi elementi discussi.è stata trovata morta in circostanze misteriose, avvolta insenza alcuna traccia di impronte digitali o DNA che potessero collegarla direttamente a loro.ha sottolineato come, se il corpo fosse rimasto esposto nella zona boschiva dove è stato scoperto per più di una notte, sarebbe ...