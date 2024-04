Liguria | un bonus ai cacciatori che abbattono cinghiali e fermano la pandemia di peste suina africana

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Animalisti in rivolta per il '' abbattimentodeciso dalla Regioneper rinnovare il contrasto alla diffusione della. Il provvedimento prevede 80 euro per l'abbattimento di ogni esemplare di femmina adulta e subadulta di cinghiale selvatico all'interno delle zone di

A Genova il convegno Fidapa sul divario di genere nel mondo del lavoro - Il convegno “Gender In-Equality – Divario di genere nel mondo del lavoro”, ospitato nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria e organizzato da Fidapa Bpw Italy, rappresenta un’importante occasio ...liguria.bizjournal

bonus per l’abbattimento. Peste suina africana. Una ’taglia’ sui cinghiali - Regione Liguria introduce incentivi economici per sostenere il depopolamento. Fino a 80 euro per un esemplare femmina, la metà per un maschio adulto.lanazione

Gender In-Equality, in Italia solo 1 donna su due fa carriera - GENOVA - In Italia solo una donna su due, circa il 55%, lavora e fa carriera anche perché spesso si occupa del welfare familiare, dalla cura dei figli all'assistenza agli anziani. Una situazione che v ...primocanale