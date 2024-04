L’ideatore dello spot della patatina al posto dell’ostia | «Sono cattolico | ma oggi è tutto sdoganato»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lorenzo Marini èdi Amica Chips fermato dallo Iap, l’associazione di autoregolamentazione a cui aderiscono aziende, agenzie pubblicitarie e media, dopo le proteste dell’Associazione dei telespettatori cattolici. Tra i suoi lavori precedenti anche lo slogan “Silenzio, parla Agnesi”. Ein un’intervista al Gazzettino si difende dall’accusa di blasfemia: «Io, come tanti in Italia. E rispetto tutti i consumatori. In qualche modo lo avevo previsto. Come si dice, “Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi”. Il fatto è che. Alcuni amici mi hanno detto chestato il primo al mondo a fare una pubblicità incentrata sul sacramento...