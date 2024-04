’Libertà’ | Cunsolo all’Arci Canaletto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Circolo Arciha organizzato oggi alle 18 nella sede del Circolo in via Bosco 2, la presentazione del libro di Gianfranco“Libertà. I segreti della conoscenza e la gioia della scoperta”. L’autore dialogherà con Giorgio Pagano.è professore, ingegnere, impegnato in attività sociali e culturali. Il libro è il racconto del cammino avventuroso del protagonista: la presa di coscienza di un mondo che educa alla dipendenza e alla rassegnazione e la scoperta di un nuovo mondo possibile, un mondo “fuori dal coro” all’insegna della libertà e dell’autodeterminazione. Nella foto: Giorgio Pagano