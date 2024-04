Liberi | anticonformisti | inclusivi | è il festival Orlando

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bergamo. Al via l’undicesima edizione delche inizierà venerdì 3 maggio e si concluderà domenica 12 maggio. Durante questi dieci giorni ci saranno performance, incontri, danza e cinema a cura della nuova direzione artistica della coreografa Elisabetta Consonni che raccoglie il testimone da Mauro Danesi. “Creare connessioni con chi o cosa ancora non si conosce è la promessa con cui affrontiamo la nuova edizione. Abbiamo pensato alcome punto di osservazione privilegiato da cui intercettare con attenzione le forme di pluralità e interdipendenza che già esistono” ha affermato la nuova direttrice Consonni. “In questi dieci anni di mandato abbiamo avuto modo di osservare quanto ilsia cresciuto, in capacità gestionale, vivacità e articolazione della proposta, ...