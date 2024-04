“L’ho già comunicato agli autori” Pietro il poeta Isola dei Famosi | subito una decisione drastica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) All’deiè soprattutto uno dei naufraghi non vip che sta facendo parlare di sé. In Honduras e ovviamente qui in Italia:Fanelli, detto “il”: La sua avventura al reality show di Canale 5 è iniziata con una serie di discussioni con i suoi compagni d’avventura. Soprattutto la modella Khady Gueye. Si èto dal resto del gruppo e mentre tutti cercavano di rendersi utili per accendere il fuoco, elemento indispensabile sull’, lui era in disparte a costruire un tempio. Ha creato una croce fatta con il legno e alla fine si è detto felice per aver realizzato qualcosa di meraviglioso e di molto importante per lui. Non per gli altri però ed è stato a quel punto che Khady lo ha attaccato pesantemente accusandolo di aver realizzato una ...