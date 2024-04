L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma potrà candidarsi alle elezioni legislative

l'ex vicepresidente dell' Ecuador , Jorge Glas , sarebbe ricoverato in ospedale dopo aver tenta to il suicidio in carcere , secondo quanto riportano media locali. In un primo momento il portale... (ilmattino)

Franco Arese, ottanta voglia di atletica - Come si fa a non voler bene a Franco Arese. Come si fa a non provare innata simpatia per un uomo che trasuda umanità, che nel tempo mantiene i contatti con tutti, che ti abbraccia appena ti vede e ti ...fidal

Terni. Federcaccia, eletto il nuovo presidente è l'ex sindaco di Ferentillo Enrico... - Novità nel mondo venatorio provinciale ed anche nell’Atc 3 (Ambito territoriale Ternano- Orvietano) che la prossima settimana voterà il bilancio preventivo scaduto a ...ilmessaggero

Anatra zoppa sudcoreana. Trionfa l'opposizione, il presidente Yoon sarà molto più debole - L’alleanza conservatrice che ha espresso Yoon Suk Yeol va incontro a una sonora sconfitta, il che renderà l’attuale presidente molto più debole ... gli Stati Uniti e riavvicinandosi al Giappone, l’ex ...huffingtonpost